Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM Заведующая детским отделением ковидного госпиталя, развёрнутого на базе горбольницы №20 Ростова-на-Дону, Маргарита Бухтоярова рассказала об опасности заражения детей штаммом коронавируса «Омикрон».

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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"Детки у нас и с пневмониями, и с ларингитами, и с обструктивными бронхитами. То есть поражение бронхолёгочной системы, как при «дельте», имеет место быть. Это достаточно серьёзный вирус», — цитирует врача портал donnews.ru.

ИА REGNUM напоминает, что медики неоднократно заявляли, что в случае заражения штаммом коронавируса «Омикрон» новое заболевание протекает легче, чем при заражении другими разновидностями SARS-CoV-2.

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