Якутск, , 04:55 — REGNUM В Якутии федеральные данные о госпитализированных с COVID-19 более, чем в два раза отличаются от статистики, публикуемой оперативным штабом республики. На сайте стопкоронавирус. рф сообщается о 303 госпитализированных 1 февраля, региональными органами власти — о 123, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Госпиталь (сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Читайте также: В Якутии не будут вводить локдаун в тяжёлой обстановке по COVID-19

За сутки 2 февраля в больницы с коронавирусом по статистике оперштаба попал 141 якутянин, в том числе 31 ребёнок. По данным федерального портала, в ковидных госпиталях республики лечатся более 2 тыс. человек.

В Якутии в очередной раз достигнут суточный максимум по количеству заболевших — заразился 3381 человек (днём ранее — 3 314). Выздоровели 2 403 якутянина (ранее — 1521).

Как сообщало ИА REGNUM, якутянам не стоит опасаться введения жёстких ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции в республике. Локдауна не будет, заявил глава региона Айсен Николаев.