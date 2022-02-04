Владивосток, , 06:45 — REGNUM За январь рост заболевания COVID-19 в Приморье увеличился на 56,3% — более 280 пациентов 4 февраля находятся в больницах в тяжелом состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Коронавирус Yanao.ru ©

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

«Отмечается рост заболевания среди детей, за неделю он составил 94,4%. Больше всего коронавирусом болеют подростки от 15 до 17 лет, есть случаи заболевания «Омикроном» детей от 1 года», — сказала глава Роспотребнадзора региона Татьяна Детковская.

В Приморье развернуты 2648 ковидных коек в 24 больницах. На лечении находятся 1481 человек, из них тяжелых — 281.

По словам врача, основные причины — циркуляция штамма коронавируса «Дельта», люди занимаются самолечением и обращаются за медицинской помощью поздно.

Специалисты напомнили, что в случае появления первых симптомов ОРВИ необходимо позвонить по номеру «122». Там можно получить консультацию, записаться на приём к врачу или вызвать его домой.

Читайте также: В Приморье школьников переводят на «дистант», работников — на «удалёнку»

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ухудшением эпидобстановки с COVID-19 и ОРВИ Роспотребнадзор Приморья рекомендует приостановить работу школ и перевести сотрудников предприятий на удаленную работу.