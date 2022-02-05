Ростов-на-Дону, , 14:35 — REGNUM Участие в прививочной кампании от COVID-19 за последние сутки завершили 2,3 тыс. жителей Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 февраля.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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В настоящее время первую COVID-прививку получили 2 млн 13,32 тыс. человек (+ 1668 человек за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 961,34 тыс. жителей региона (+ 2328 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в рамках прививочной кампании в Ростовской области предполагается привить 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения. В конце января 2022 года в регион доставлена партия антиковидной вакцины для подростков в объёме 2,4 тыс. доз.

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