Москва, , 13:42 — REGNUM Заболевший человек с признаками респираторной инфекции в любом случае должен оставаться дома. Об этом 7 февраля заявила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если человек заболел и имеет признаки респираторной инфекции, то, безусловно, он должен оставаться дома и сообщить об этом в медицинское учреждение, к которому он прикреплён», — заявил Руженцова.

«Затем будет консультация с врачом — врач может оценить симптоматику дистанционно, может посетить пациента и на основании этого будет сделано заключение о необходимости дополнительных обследований, о лечении пациента, и в этих ситуациях сейчас ориентир на семидневный срок изоляции. За это время мы можем получить либо положительный, либо отрицательный результат диагностики на коронавирус. Если отрицательный и человек выздоравливает, то в отсутствие симптомов он может быть выписан на работу или на учёбу», — указал он.