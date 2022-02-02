Кемерово, , 12:58 — REGNUM В Кемеровской области из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в поликлиниках отменили плановую вакцинацию детей и подростков. Данная мера будет действовать «до особого распоряжения».

Вакцинация WikiImages

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«25 января 2022 года и до особого распоряжения в медицинских организациях региона приостановлено проведение плановых профилактических прививок, кроме прививок по эпидемиологическим показаниям», — сообщили «Сибдепо» в региональном минздраве.

При этом разрешена вакцинация подростков от 12 до 17 лет от коронавируса.