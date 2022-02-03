Москва, , 13:27 — REGNUM С приходом «Омикрона» в России резко возросла детская заболеваемость. Об этом 3 февраля заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня пациентов стало меньше, и осторожно скажу, что какую-то стабилизацию мы видим. Но, к сожалению, стали болеть дети. И сегодня в Московской области развёрнуто уже более 500 коек для детей. Дети болеют, и сегодня самому маленькому пациенту ковидного госпиталя домодедовского — 24 дня всего. Это новорождённый ребёнок», — заявил Оспиов.