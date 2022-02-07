Ульяновск, , 12:35 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие данные приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 7 февраля, в регионе умерли от ковида ещё два пациента. Всего в Ульяновской области скончались 4106 пациентов с коронавирусом, что составляет 3,03% от числа выявленных случаев заражения.

За последние сутки выписаны 243 пациента, вылечившихся от ковида. Таким образом, количество выздоровевших достигло 121 760 человек, доля вылечившихся составляет 89,4% от числа заразившихся.

Напомним, что 5 и 6 февраля госпитализированы в ковидные стационары по 76 пациентов с коронавирусом. Всего в Ульяновской области выявлено 135 379 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе — рекордные за всю пандемию 1253 случая.

Как сообщало ИА REGNUM, на предыдущей неделе в регионе официально выявлено 24 случая заражения новым штаммом «Омикрон». Все заболевшие — жители Ульяновской области, которые не покидали регион.

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