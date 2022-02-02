Новосибирск, , 12:43 — REGNUM В Новосибирской области увеличилось число ушедших на больничный из-за коронавируса и ОРВИ учителей. За неделю — в четыре раза, сообщил в прямом эфире на сайте «НГС Новости» министр образования региона Сергей Федорчук.

Школа в эпоху коронавируса Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

«Идёт рост заболеваемости. Может быть, он ещё не настолько очевиден, но я могу точно сказать, что у нас 6% учителей по заболеваемости ковидом или ОРВИ находятся на больничном» , — уточнил министр.

По его данным, на больничном находятся уже более 2,6 тыс. педагогов — 2,4 тыс. с ОРВИ, 209 — с коронавирусом.