Москва, , 19:36 — REGNUM Александр Горелов — член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов — сравнив характер распространения штамма коронавируса «Омикрон» с сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. рассказал о схожести этих процессов.

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«Результаты наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи со штаммом «Омикрон», стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых», — отметил он РИА Новости и уточнил, что перечисленные характеристики наблюдаются и при сезонном подъеме гриппа и ОРВИ.

Схожесть этих процессов позволяет отказаться от изоляции тех, кто контактировал с больными COVID-19, т.к. это нецелесообразно при количестве выявляемых случаев заболеваний. Отказ от такой меры позволяет сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями болезни, добавил он.

Ранее в РФ обновили перечень мер по борьбе с COVID-19. Так, из списка рекомендаций исключено ношение медицинских перчаток. При этом сохранилась необходимость использования антисептиков и медмасок, соблюдения соцдистанции и правил личной гигиены.