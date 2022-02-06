Барнаул, , 14:34 — REGNUM Эпидситуация по распространению новой коронавирусной инфекции и острых респираторных вирусных инфекций в Алтайском крае оценивается как крайне неблагополучная. Об этом со ссылкой на слова руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирины Пащенко сообщает пресс-служба правительства региона.

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Отмечается, в частности, что показатель заболеваемости за четвертую неделю января вырос в два раза и составил 5300 человек.

«Рост числа заболевших фиксируется во всех возрастных группах, но наиболее высокие темпы отмечаются среди детского населения: в возрасте от 7 до 14 лет заболеваемость выросла в три раза, а в возрасте от 15 до 17 лет — в четыре раза», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. На 6 февраля проведены 17 204 исследования на коронавирус (с учётом повторных, выявлены рекордные 3460 новых носителей (+337).

Край входит в число десяти российских регионов с наибольшей смертностью COVID-19. Правительство края перешло на дистанционный режим работы.

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