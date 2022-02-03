Москва, , 14:25 — REGNUM Правительство России рассмотрит законопроект, предполагающий снижение тарифа на пенсионное страхование для бизнеса, работающего на Курильских островах. Об этом 3 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Government.ru

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Он рассказал о работе по предоставлению преференций для бизнеса на Курильских островах — подготовлен целый пакет мер. Поправки в Налоговый кодекс уже были одобрены Госдумой в первом чтении.

«Сегодня в нашей повестке законопроект, предусматривающий снижение размеров взносов на обязательное пенсионное страхование. Преференции получат предприниматели, которые зарегистрируются на Курилах после введения этих условий. В течение 20 лет тариф на пенсионное страхование для них будет 6%. С учётом других страховых платежей совокупный размер тарифов составит 7,6%», — сказал Мишустин.

По его словам, условия являются довольно выгодными и соответствуют тому, что платят резиденты ТОР и свободного порта Владивосток.