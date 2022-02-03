Москва, , 03:47 — REGNUM Новую методику, позволяющую выявлять сразу три подвида штамма коронавируса «Омикрон», разработали специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Указанная методика основана на методе полимеразной цепной реакции (ПЦР). Она распространяется и на разновидность «Омикрона», получившую обозначение «BA.2».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявлено 253 случая заражения подвидами штамма «Омикрон». По ее словам, речь идет о вариантах «стелс-Омикрона» и ВА.2. Глава ведомства отметили, что фактов инфицирования подвидом ВA.3 в РФ не зафиксировано.

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