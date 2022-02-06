Москва, , 15:13 — REGNUM В Российской Федерации отмечается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации», — сказала Пшеничная.

По её оценкам, уровень так называемого «коллективного иммунитета» к коронавирусу в России находится на достаточно приличных значениях. Довольно много людей были заражены штаммом коронавируса «Омикрон», при котором течение коронавирусной инфекции идет легче, чем при предыдущих штаммах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России на волне распространения штамма «Омикрон» суточный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом довольно быстро превысил 100 тысяч. Однако особенностью штамма «Омикрон» является то, что в среднем, при нем COVID-19 протекает легче.