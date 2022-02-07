Оренбург, , 13:05 — REGNUM В Оренбургской области уменьшается число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки (6 февраля) в ковидные госпитали поступило 35 пациентов, что на 23 меньше по сравнению с предыдущим суточным показателем. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Примечательно, что показатель выписанных в связи с выздоровлением пациентов превышает значительно суточное число госпитализаций: 621 против 35. В стационарах на сегодняшний день лечение получают 972 человека. Из них 212 оренбуржцев находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключен 31 человек, еще 508 — получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявлено 130 425 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2143 факта за последние сутки. Жертвами заболевания стали 3614 человек. За минувший день зарегистрировано три летальных исхода.