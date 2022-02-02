Красноярск, , 12:48 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае выявлено 3019 носителей коронавируса, госпитализировано 353 пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 февраля в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Красноярском крае коронавирус выявили у 193 321 человека. За сутки список выздоровевших пополнился 815 фамилиями. За всё время коронавирусную инфекцию победили 170 190 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в крае было подтверждено 2537 случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 295 пациентов.

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