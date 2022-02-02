Архангельск, , 19:36 — REGNUM В Архангельске центр экспресс-тестирования за полдня работы выявил десятки носителей коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За полдня работы тесты были взяты у 150 человек. Примерно у половины пациентов результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию положительные.

«Есть пациенты, которые приходят без симптомов и жалоб, которые хотят просто обследоваться, — это не рекомендуется делать, поскольку здесь находятся в бо́льшей степени заболевшие люди, и контакт с ними может привести к инфицированию», — отметил глава областного минздрава Александр Герштанский.

Как сообщало ИА REGNUM, центр экспресс-тестирования был открыт в Архангельске сегодня, 2 февраля. Процедура проводится бесплатно и занимает примерно 15 минут.