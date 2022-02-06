Улан-Удэ, , 12:18 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки госпитализирован 241 пациент с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего в стационарах республики лечатся 2117 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Состояние 928 больных осложнено внебольничной пневмонией. 163 тяжёлых пациента находятся в реанимации, 53 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2535 коек: заняты — 2117, свободны — 418 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,5%», — отметили в оперштабе.

Амбулаторное лечение проходят ещё более 30,6 тыс. носителей коронавируса. Добавим, что к настоящему времени в республике от COVID-19 привито 488,6 тыс. жителей, завершили вакцинацию 459,5 тыс. человек.