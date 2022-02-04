Нижний Новгород, , 19:54 — REGNUM Специальные защитные костюмы для людей из группы риска по коронавирусу хотят изготовить в Нижнем Новгорода. Об этом 4 февраля написали нижегородские СМИ со ссылкой на преподавателя Нижегородского индустриального колледжа Юлию Беляеву.

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По данным портала «В городе N» спецодежда будет представлять собой комбинезон со съемными бахилами, капюшоном и перчатками. В комплект также войдет хлопковая многоразовая маска на клепках. Авторы идеи сообщают, что «при создании данных СИЗов используют антисептический ионообменный материал, уничтожающий вирус — ионит».

»Спецодежда подойдет не только людям на карантине, но и тем, кто находиться в группе риска — пенсионерам и детям. Костюм можно будет носить при выходе на улицу. Например, если человеку нужно сходить в аптеку или магазин, а попросить о помощи некого», — рассказала преподаватель Нижегородского индустриального колледжа Юлия Беляева.