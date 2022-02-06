Новосибирск, , 11:37 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 6 февраля, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 3239 пациентов, в том числе 206 детей. Днём ранее — 3092 пациента, в том числе 191 ребёнок. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 2743 случая заражения коронавирусом (всего — 113 685 случаев, в том числе у 14 095 детей — 518 за сутки). За это же время 306 человек выздоровели (всего — 77 309 человек), пятнадцать пациентов скончались (всего — 4712 пациентов).

В реанимации находятся 252 человека, на ИВЛ — 41 пациент.