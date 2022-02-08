Белгород, , 10:05 — REGNUM Около четырёх тысяч звонков на горячую линию «122» зафиксировали в Белгороде 7 февраля к 10:00 — это рекорд по количеству обращений к медикам, сообщил 8 февраля губернатор Вячеслав Гладков.

Кол-центр для вызова врача в Белгороде Https://belregion.ru/

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По словам главы региона, такого вала обращений не было с самого начала пандемии. На вызовах 7 февраля работало более 80 бригад, тогда как в августе их было пять-шесть в сутки, а за день звонили на горячую линию не более 500 человек.

«Нагрузка, конечно, сумасшедшая. Но медики работают, стараемся сделать всё, чтобы помочь тем людям, которые заболели. Лекарственные препараты в полном объёме у нас есть, доставляются вовремя. И надеюсь, что все возможности будут реализованы в полном объёме», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 93 тысячи, власти решили перевести в формат работы амбулаторного ковид-центра ещё одну поликлинику Белгорода.