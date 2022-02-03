Ижевск, , 10:49 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 3 февраля прививку от коронавируса сделали 686 875 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Minzdrav.samregion.ru

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Второй компонент препарата получили 537 482 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 498 жителей республики. 391 человек получил второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 117 773 человека, в том числе 101 256 человек прошли ревакцинацию. За указанный период прививку сделали 132 жителя региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 3 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 640 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 78 411 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

За все время пандемии в республике подтвердили 93 766 случаев заражения коронавирусом, из них 1451 — за минувшие сутки.