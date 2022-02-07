Петропавловск-Камчатский, , 04:19 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском с 7 февраля стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 подростков в возрасте 12−17 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии столицы Камчатки.

Вакцинация Mos.ru

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Предварительно записаться на прививку препаратом «Спутник-М» можно в городских детских поликлиниках №1 и 2, также заявку можно оставить на официальных сайтах медучреждений. Специалисты напомнили, что вакцинация проводится только на добровольной основе и с письменного согласия родителей несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Приморье от COVID-19 выздоровели 344 пациента, накануне — 256.