Кызыл, , 10:02 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 931 человек и выявлено 572 новых носителя коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 6148.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Из 572 заболевших мужчин — 219, женщин — 353. По возрасту: детей до 17 лет — 296, от 18−49 лет — 167, 50−64 лет — 78, старше 65 лет — 31. Работников образования — 48, здравоохранения — 27», — отметили в минздраве.

По данным на 5 февраля, в ковидных стационарах республики лечатся 1218 пациентов, в том числе 119 детей и 103 беременные женщины. Состояние 130 больных оценивается, как тяжёлое, 23 подключены к аппаратам ИВЛ.

Занятость коечного фонда к настоящему времени составляет почти 78%. Жертвами коронавируса с начала года стали семь человек.