Салехард, , 20:20 — REGNUM На Ямале до 19 февраля включительно продлены антиковидные ограничения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Медицинский работник в защитном костюме в ковидном госпитале Александр Куликов © ИА REGNUM

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А именно, продлеваются ограничения на проведение массовых мероприятий, государственные услуги предоставляются удалённо, сохраняется требование перевести не менее 50% сотрудников на удаленный режим работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ЯНАО на 4 февраля зарегистрировано 80 386 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 64 122 человека, 988 скончались.

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