Кемерово, , 15:57 — REGNUM В Кемеровской области из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в поликлиниках изменили режим работы. Об этом сообщил зампред правительства региона по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

Поликлиника Samregion.ru

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"При этом штамме коронавируса самая большая нагрузка идёт на поликлинические медицинские организации в связи с тем, что большое количество людей заболевает в очень короткий промежуток времени. К счастью, легко, но тем не менее они нуждаются в медицинской помощи, в поликлиники обращаются. По тем городам, по тем странам, которые прошли волну «Омикрона» впереди нас, мы знаем, что пиковой неделей, обычно, является третья с начала подъёма. Это наша следующая неделя. Поэтому очень важно избежать, что называется, перегрузки, коллапса, толп, очередей в медицинских организациях», — отметил Цигельник.

Он уточнил, что был изменён характер работы медучреждений. Теперь они начинают работать с 7:30. Кроме того, поликлиники буду работать в обычном дневном режиме и в выходные.