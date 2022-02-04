Псков, , 18:17 — REGNUM Учащиеся школ Пскова и Псковского района с 7 февраля возвращаются к очному обучению, а во втором по величине городе Псковской области Великие Луки и в Великолукском районе дистанционный формат сохранен еще на неделю. Об этом 4 февраля сообщил на заседании регионального оперштаба губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дистанционное обучение Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

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Он отметил, что власти региона внимательно мониторят ситуацию.

«В случае необходимости будем принимать дополнительные меры», — заметил он.

Также на заседании оперштаба глава Новосокольнического района Виталий Соловьев сообщил, что в случае, если рост заболеваемости коронавируса будет наблюдаться и дальше, школы района перейдут на «дистант».