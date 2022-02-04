Курск, , 14:09 — REGNUM В Курской области школам рекомендовали перейти на дистанционное обучение с 7 по 20 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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На удалённое образование уйдут учащиеся с первых по восьмые классы, а также десятиклассники. Ученики девятых и 11-х классов смогут продолжить ходить на уроки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее учреждениям высшего и среднего образованиям также рекомендовали уйти на дистанционное обучение с 7 февраля.

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