Курск, , 15:34 — REGNUM В Курской области с 7 февраля введут дополнительные ограничения для допуска несовершеннолетних в спортивные учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Спортзал Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Ограничения касаются детей и подростков до 18 лет, которые не проходят спортивную подготовку. Им запрещается посещение бассейнов, физкультурно-оздоровительных организаций и фитнес-клубов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также с 7 февраля уходят на дистанционное обучение школы, среднеспециальные образовательные учреждения и вузы.

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