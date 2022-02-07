Новосибирск, , 10:59 — REGNUM С учётом лёгкого течения заболевания, особенно у ранее вакцинированных жителей Новосибирской области, главная проблема сейчас — чрезмерная нагрузка на первичное звено и невозможность вести нормальную деятельность по оказанию медицинских услуг. Об этом на оперативном совещании сегодня, 7 февраля, отметил губернатор региона Андрей Травников.

Стоп ковид Https://pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

«Медикам приходится сталкиваться как с большим потоком заболевших, так и с потоком выздоравливающих и закрывающих больничные листы, — уточнил он. — Последние решения Минздрава России и главного санитарного врача РФ упрощают работу медиков и жизнь тем людям, кто легко переносит ОРВИ и COVID-19».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что новосибирские учреждения здравоохранения в настоящее время работают в режиме повышенной готовности и максимальной нагрузки.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирские медучреждения работают в режиме максимальной нагрузки