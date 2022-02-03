Орел, , 17:03 — REGNUM На 35% вырос уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в Орловской области, возросло число пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области 3 февраля по итогам заседания регионального оперативного штаба.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

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Также выросла и заболеваемость COVID-19: за неделю в регионе зарегистрировано 3 193 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, что на 62,7% больше предыдущей недели. Значительный рост — в 1,9 раза — отмечен среди детей. Также растёт заболеваемость и среди взрослого населения.

«На прошедшей неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди учащихся образовательных организаций начального и среднего профессионального образования», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Орловской области штамм коронавируса «Омикрон» выявлен в 73% исследованных проб, остальные 27% случаев приходится на «Дельту».