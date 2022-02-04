Йошкар-Ола, , 19:23 — REGNUM До настоящего момента в Марий Эл прошли полный курс вакцинации от коронавируса 357 тыс. человек или более 70% от общей численности взрослого населения. Об этом сообщила на заседании оперативного штаба республики главный санитарный врач Светлана Булатова.

Врач смотрит результаты анализов на коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

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Из числа привитых заразились коронавирусом 2102 человека, что составляет около 0,5% от общего количества вакцинированных.

Она уточнила, что в связи с распространением штамма «Омикрон», который характеризуется высокой контагиозностью, заболеваемость COVID-19 за последние две недели выросла на 130%.

«Заболевание протекает в легкой форме в виде ОРВИ, у одного больного наблюдается бессимптомное течение инфекции. Хочу отметить, что из числа заболевших 68% не привиты, и все 100% не болели короновирусной инфекцией», — заключила Булатова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 февраля по 4 апреля в республике приостановлена работа учреждений дополнительного образования всех форм собственности. Прекращается работа кружков и секций, а также любые массовые мероприятия с участием несовершеннолетних.

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