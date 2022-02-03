Москва, , 19:38 — REGNUM Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на проблемы со сном. Она опубликовала серию постов на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 3 февраля.

Ксения Бородина Скриншот с YouTube

По словам Бородиной, бессонница — это последствия перенесённого ею штамма коронавируса «Омикрон». Других побочных эффектов после болезни ведущая не заметила.

Ранее Ксения Бородина рассказала, что в начале её карьеры неизвестный мужчина напал на неё с ножом. Она не уточнила, обратилась ли она после этого в полицию.

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