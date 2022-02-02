Курск, , 18:54 — REGNUM В Курске новый инфекционный корпус областной многопрофильной больницы уже принимает пациентов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, задействованы приемное, инфекционное и реанимационное отделения.

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Корпус рассчитан на 232 места, 24 из которых реанимационные. Число реанимационных коек могут при необходимости увеличить до 90.

Созданы санпропускники и шлюзы, отдельные лифты и коридоры для персонала, есть бактерицидные установки. Во всех палатах имеются инфузионные комплекты, медицинские консоли для подачи медицинских газов и электропитания к месту лечения, аппараты ИВЛ. Штат сотрудников укомплектован.

Также пациентов с 1 февраля принимает перепрофилированный корпус областного противотуберкулезного диспансера.

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