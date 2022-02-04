Самара, , 12:28 — REGNUM 421 пациента с COVID-19 госпитализировали за сутки в Самарской области. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что в регионе за 24 часа выявили 3772 носителя коронавируса.

Согласно данным федерального оперативного штаба, за 24 часа в регионе справились с вирусом 1648 человек. За сутки в Самарской области констатировали смерть 13 пациентов с COVID-19.

Согласно данным на 3 февраля в регионе за сутки госпитализировали 396 пациентов в COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области ввели новые ограничения из-за пандемии.

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