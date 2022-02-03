Барнаул, , 11:48 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 3 февраля 2022 года вакцинированы 1 283 487 (всего +4479 за сутки), в том числе — 1287 детей возрастом 12−17 лет (+155 за сутки).

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Из общего числа привитых 71 554 жителя региона получили первую прививку (+183 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 134 967 (+3758 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 76 966 ревакцинированных (+538 за последние сутки).

Ранее отмечалось, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо ежедневно вакцинировать не менее 10 тысяч человек. Ситуацию осложняет то, что многие получили прививки от коронавируса более полугода назад.

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