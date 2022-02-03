Калуга, 3 февраля 2022, 09:51 — REGNUM В Калужской области в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 среди учащихся и педагогов приняли решение о дополнительных каникулах во всех школах с 7 по 20 февраля, сообщает ИА REGNUM.
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Сейчас болеют около 15% школьников и учителей. Ежедневный прирост заболевших среди детей доходит до 1400 человек в сутки. Такая картина наблюдается практически во всех районах и городах. Об этом 3 февраля сообщил калужский губернатор Владислав Шапша.
Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на калужский региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, темп прироста заражения COVID-19 у детей в возрасте до 14 лет за неделю составил 204%.
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