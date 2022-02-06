Тамбов, , 14:58 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 59 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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6 февраля выявлено 1003 новых случая заражения коронавирусом — на 36 больше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 72 тыс. 694 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 61 тыс. 755 пациентов, в том числе 143 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1977 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.