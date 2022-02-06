Лондон, , 09:16 — REGNUM Несмотря на то, что во время вспышки штамма коронавируса «Омикрон» пациенты стали чаще жаловаться на расстройство желудка, этот недуг является обманчивым симптомом, следует из результатов исследования британских ученых из Zoe COVID Symptom Study.

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

По данным специалистов, увеличение жалоб наблюдалось с середины декабря 2021 г. по конец января 2022 г. При этом выяснилось, что резкий рост числа людей, сообщивших о проблемах с ЖКТ, не связан с новым штаммом коронавируса.

Зимой часто наблюдается рост пациентов с расстройством желудка, что может быть вызвано норовирусной инфекцией, которая проявляется в это время года.

Между тем, Николай Малышев — д.м.н., врач-инфекционист — рассказал, что больше всего COVID-19 распространяется внутри семьи (за счет близкого контактирования) и в транспорте.

По его словам, чтобы вирус распространился внутри семьи, его нужно откуда-то принести — им в основном заражаются в общественном транспорте.

Читайте ранее в этом сюжете: Инфекционист назвал места распространения COVID-19