Москва, , 11:13 — REGNUM Пандемия коронавируса не привела к снижению показателей по плановой вакцинации российских детей против основных инфекций. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в опубликованном 2 февраля интервью РИА Новости.

Вакцинация © Министерство здравоохранения Московской области

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Она подчеркнула, что дети — безусловный приоритет, поэтому даже в условиях перегрузки медики продолжали их прививать в 2021 году. Показатели вакцинации не отличаются от уровней 2018−2019 годов, хотя во многих странах показатели снизились на фоне ограничений, связанных с COVID-19.

«В Российской Федерации всегда были максимальные уровни, и мы этим очень гордились, потому что наши дети хорошо привиты», — сказала Попова.

По её словам, дети по-прежнему получают все прививки от основных инфекций, предусмотренные в национальном календаре. Это очень важное достижение: в стране нет детской кори, краснухи и полиомиелита.

Как сообщало ИА REGNUM, Попова также заявила, что только коллективный иммунитет на уровне 90% поможет побороть штамм коронавируса «Омикрон».

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