Барнаул, , 07:36 — REGNUM Работа Алтайского диагностического центра официально переформирована под пациентов с СOVID-19: накануне, 2 февраля, в Барнауле, на базе данного медучреждения, открылась «ковидная поликлиника», сообщает пресс-центр городской мэрии.

Диагностический центр DarkoStojanovic

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Таким образом решено помогать врачам, которые из-за значительного ухудшения эпидемиологической ситуации не успевают принимать всех пациентов в городских поликлиниках. Пока речь идет о пациентах городских поликлиник №14, №1 и №7.

«В «чистой» зоне специалисты ДЦ продолжают прием плановых (!) больных, которым также необходима медицинская помощь», — пояснили в мэрии.

Также известно, что с целью защиты и охраны здоровья сотрудников и посетителей Диагностического центра Алтайского края в учреждении разработан и интегрирован в медицинскую информационную систему алгоритм, позволяющий обнаруживать пациентов с подтвержденным СOVID-19, которые записаны на прием к специалистам «чистой» зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. На 2 февраля общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 136 096 человек, причём 1851 из них выявлен за сутки. Отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 9048 зараженных коронавирусом (рекордные +616 за сутки).

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