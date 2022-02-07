Уфа, , 11:02 — REGNUM Коронавирус выявлен у более десяти тысяч школьников в Башкирии. Об этом 7 февраля сообщил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин на оперативном совещании в региональном правительстве.

Дистанционное обучение © ИА REGNUM

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По его словам, в республике коронавирус выявлен у 10 496 школьников, это 2,1% от общего контингента обучающихся.

Хажин отметил, что на прошлой неделе количество школ, которые были закрыты на карантин из-за коронавируса и ОРВИ, было «достаточно большим».

«40 школ у нас закрыты по COVID-19, еще 219 школ находились на карантине по ОРВИ. С сегодняшнего дня заканчивается семидневный режим. Школы начинают постепенно возвращаться к очному формату обучения. Надеюсь, что на этой неделе динамика у нас уже пойдет положительная, по сокращению количества школ и классов, находящихся на карантине», — заявил министр.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии студентов педуниверситета перевели на дистанционное обучение.