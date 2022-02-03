Петрозаводск, , 15:22 — REGNUM Республика Карелия находится на пике первой волны нового штамма коронавируса «Омикрон», однако расслабляться пока рано, следующий подъем ожидают уже в начале-середине марта, предупредил 3 февраля министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

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По его словам, если посмотреть на развитие событий в Великобритании, где наблюдается резкий рост числа инфицированных после того, как несколько недель назад произошёл резкий спад.

«Если такая тенденция сохранится, то и у нас будет тоже самое. Сейчас мы находимся на пике «первой» волны «Омикрона», во второй половине февраля ожидаем резкий спад. Учитывая новые данные британских учёных, нам надо готовиться ко «второй» волне «Омикрона» в начале-середине марта», — объяснил чиновник.

Михаил Охлопков подчеркнул, что она будет такой же сильной, если не сильнее, чем нынешняя.

«А если брать в расчёт смешение в популяции более контагиозного подвида «Омикрона» — ВА.2, который уже зафиксирован в России, то можно предположить, что у нас будет несколько волн и соответственно пиков «Омикрона», — заметил Охлопков.

За минувшие сутки в Карелии было выявлено 895 инфицированных, среди которых 243 ребенка. Это на 106 человек больше, чем сутками ранее, из них непривитых — 868 (96,9%) человек. В ковидных стационарах получают лечение 800 пациентов, что на два человека меньше, чем сутками ранее. Состояние большинства — 734 человек — медики оценивают как средней степени тяжести, 57 — ткак яжёлое, в том числе у трех привитых. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь девяти крайне тяжёлых больных.

Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрировано 101 403 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 12 593 ребёнка. Из них выздоровели с начала пандемии 96 135 человек, в том числе 11 675 детей, а за последние сутки — 698 человек.

Также за минувший день в республике зарегистрированы четыре смерти от COVID-19, что на на одну больше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1327 человек.

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