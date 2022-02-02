Ульяновск, , 09:03 — REGNUM В Ульяновской области продолжают регистрировать новые случаи заражения штаммом «Омикрон». Обновлённые данные приводит управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям ведомства на 1 февраля, в регионе зарегистрировано 26 новых случаев новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «Омикрон». Уточняется, что все заболевшие — это жители Ульяновской области, которые не покидали пределы малой родины.

«Все они изолированы, чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.

Определён круг лиц, которые контактировали с заболевшими, все они протестированы на коронавирус.

Напомним, что с начала пандемии в области сделано 1 722 415 лабораторных тестов на коронавирус.

Как сообщали ИА REGNUM, в Ульяновской области за последние сутки количество контактных лиц, которые находятся под наблюдением, выросло на 1128 — до 17 401 человека.

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