Саранск, , 14:37 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 174 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 39 066 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе подтвердили 44 643 случая заражения коронавирусом, из них 379 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1158 человек, шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 февраля в инфекционных стационарах республики лечение получал 741 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3931 человека.