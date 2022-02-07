Хабаровск, , 03:05 — REGNUM В Хабаровском крае завершили курс вакцинации от коронавируса почти 600 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Вакцинация от коронавируса Donland.ru

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На 7 февраля от COVID-19 привились первым компонентом вакцины 628 780 человек, полностью завершили вакцинацию 582 954 человек. Ревакцинировались 105 206 жителей края.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие сутки госпитализировано 116 человек, днём ранее — 177, на ИВЛ находится 46 человек, на кислородной поддержке — 775.