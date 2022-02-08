Владивосток, , 09:14 — REGNUM Руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности на базе лаборатории экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ во Владивостоке Михаил Щелканов спрогнозировал, что текущий пик заболеваемости COVID-19 пойдёт на спад к концу февраля — началу марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Введение вакцины Дарья Драй © ИА REGNUM

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«После того, как спадет зимний пик, будет еще небольшой в марте-апреле, он по-разному выразится в разных климатических зонах. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум. А в сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ», — считает профессор Михаил Щелканов.

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Как сообщало ИА REGNUM, у детей симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон» проявляются, как правило, через несколько дней после инфицирования. Об этом 8 февраля рассказала заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.