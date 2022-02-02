Улан-Удэ, , 08:52 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 433 пациента. Всего к настоящему времени коронавирус победили 77 254 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в республике ща весь период пандемии достигло достигло 91 386, 47% из которых зарегистрировано в столице региона Улан-Удэ. За сутки выявлено 1603 новых носителя, что стало очередным рекордом.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 1331 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в опершабе.

По состоянию на 2 февраля, под медицинским наблюдением остаются более 43 тыс. человек, контактировавших с больными COVID-19.