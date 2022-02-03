Киров, , 16:24 — REGNUM Кировский государственный медицинский университет направил на помощь в поликлиники 270 студентов, которые помогают обзванивать пациентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства области в своем telegram-канале.

Поликлиника Иосипенко Александр Даниилович (IosAD3)

25 врачей-специалистов, в том числе кардиологи, офтальмологи, неврологи перешли на работу в учреждения первичного звена, усилив участковую и неотложную службы.

Также сейчас увеличено время работы амбулаторных центров Кировского клинико-диагностического центра. В будние дни пациентов принимают с 7:00 до 20:00 мск, в выходные — с 8:00 до 20:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 января часть поликлиник в Кировской области принимает только пациентов с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции), гриппа и COVID-19. Пациентов без респираторных жалоб в Кирове принимают восемь взрослых поликлиник и одна детская. Три взрослых учреждения разделяют потоки пациентов.

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