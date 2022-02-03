Курган, , 17:06 — REGNUM В Курганской области с 4 по 18 февраля несовершеннолетним разрешено посещение торгово-развлекательных центров и кинотеатров лишь в сопровождении родителей или организаторов мероприятий. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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С 7 февраля 2022 года в регионе отменяются массовые мероприятия для детей в различных учреждениях. На свежем воздухе мероприятия разрешаются с максимальным количеством участников до 500 человек. Исключение делается для спортивных мероприятий, которые разрешаются в помещениях с максимальным числом зрителей не более 50% от вместимости зала.

Кроме того, разрешается предоставление физкультурно-оздоровительных услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области с 4 февраля в школах вводится дистанционный формат обучения, за исключением сельских малокомплектных учебных заведений, где менее 200 школьников.

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